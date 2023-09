Au travers de l’association BELVA (Belgium Voice Artists), Laeticia Lienart, Nathalie Stas et bien d’autres se mobilisent pour une régulation du secteur. "Il y a des législations qui existent, qui peuvent nous protéger mais elles ne sont pas complètes" nous précise Nathalie Stas. En Europe, la voix des comédiens est bel et bien protégée par les RGPD, une protection insuffisante selon la comédienne face à certaines sociétés malhonnêtes. Car si les comédiens cèdent une partie de leurs droits lors de l’enregistrement de leur voix, des entreprises n’hésitent pas à passer outre ces accords et les contrats existant pour exploiter celles-ci. C’est en avril 2023, en réactions à plusieurs plaintes reçues que BELVA a vu le jour. Cette faction de l’UVA (United Voice Artists) rassemble plusieurs comédiens inquiets face au risque de perte de contrôle et au manque de traçabilité. L’actualité semble donner raison à ces inquiétudes puisque récemment le narrateur d’Harry Potter, Stephen Fry, a vu sa voix reproduite à son insu par une IA.