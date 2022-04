Le secteur de la photo dénonce l'attitude du gouvernement au sujet des photos d'identité

Le secteur de la photographie lance mercredi la campagne #StopLiveEnrollment sur les réseaux sociaux afin de dénoncer le projet pilote du gouvernement fédéral qui imposera aux communes de prendre des photos d'identité dans le cadre de la lutte contre l'usurpation d'identité. Les associations sectorielles craignent, à terme, une fermeture de la moitié des photographes réalisant ce type de clichés.

Les distributeurs de cabines photographiques Prontophot Belgium et APS se joignent au slogan "Les photos d'identité, c'est NOTRE travail. Touchez pas à notre gagne-pain!", en plus des associations de photographes professionnels telles que VZW Studio et Beroepsfotografen.be en Flandre, ainsi que l'Union professionnelle des photographes francophones.

La campagne est également soutenue par l'organisation patronale flamande Unizo.