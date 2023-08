Le secteur de la construction veut créer 8000 emplois à Bruxelles

Pour se conformer aux accords de Paris, la Région bruxelloise vise une moyenne de PEB C+ pour les habitations de particuliers, à l'horizon 2050, et une neutralité carbone pour les bâtiments publics d'ici 2040. "Les coûts des énergies fossiles écrasent les ménages et les entreprises.", souligne le ministre régional de la Transition climatique et de l'Énergie, Alain Maron.

Face à une augmentation constante du nombre de primes régionales octroyées pour la rénovation et une demande en hausse, la Région a un besoin croissant de main d'œuvre. "Le secteur a investi beaucoup ces dernières années afin d'offrir de meilleures conditions d'emploi et de développer de nombreuses technologies. A Bruxelles, il est l'un des meilleurs en matière décoconstruction", souligne le ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt.