Le secteur de la construction en quête de nouveaux talents dans les festivals de cet été

Le secteur de la construction recrutera ses futurs talents parmi le jeune public sur trois festivals cet été : Couleur Café, Les Ardentes et Suikerrock.

Un stand sera installé pour expliquer ce que les métiers de la construction ont à offrir, à travers une variété d’activités et d’expériences liées au secteur.

En 2022, Embuild, Bouwunie, Fema, CSC BIE, FGTB CG et CGSLB ont lancé une campagne pour montrer que le secteur de la construction est un secteur innovant, tourné vers l’avenir et qui répond aux défis de la société, tout en offrant de nombreuses opportunités de carrières avec un statut très attrayant, assorti de nombreux avantages. Une manière de relancer le secteur et de se faire connaître par le jeune public qui ne se tourne pas facilement vers la construction, pourtant actuellement à la recherche de 14.000 travailleurs.

Les festivaliers seront invités à rejoindre un stand où ils pourront se plonger, de façon ludique, dans l’univers d’un chantier de construction via un jeu-concours utilisant la réalité virtuelle. Des spécialistes du secteur seront présents pour répondre aux questions et aux gens intéressés par une formation ou un emploi dans le secteur.

" Notre présence sur les festivals n’est pas un hasard. Nous sommes convaincus de devoir être là où les jeunes se trouvent, dans un environnement propice, si nous voulons réellement entrer en contact avec eux et espérer les convaincre de ce que notre secteur peut leur apporter, à savoir une sécurité d’emploi, une rémunération à la hauteur et, qui sait, une vocation. Hier sur Minecraft, aujourd’hui sur les festivals. Qui sait où demain nous mènera ? ", affirme Natacha Jérouville, Présidente de Constructiv.