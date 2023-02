Le secteur de la construction devrait se féminiser davantage, estime Bouwunie

Quelque 27.193 femmes sont actuellement actives en tant qu’ouvrières, employées ou indépendantes dans le secteur de la construction en Belgique, soit 4% de plus que l’année dernière, selon Bouwunie, la fédération flamande des PME et indépendants du secteur de la construction. Celle-ci considère néanmoins que la proportion de femmes dans le secteur reste trop faible.

Le nombre d’ouvrières est ainsi passé de 1798 à 1909, soit une augmentation de 6,2%. Celles-ci ne représentent toutefois que 1% du nombre total de travailleurs de la construction. Les employées, elles, ont vu leur nombre augmenter de 4,4%, passant de 19.218 à 20.068, soit un tiers du nombre total d’employés dans le secteur. Enfin, avec 2,2% d’augmentation, les indépendantes sont désormais au nombre de 5216 en Belgique, ce qui représente 6,3% des indépendants du milieu. Bouwunie juge toutefois que la proportion de femmes dans le secteur de la construction est trop faible.

"Lorsque les gens pensent à la construction, ils pensent d’abord aux professions classiques telles que maçon ou couvreur. Des métiers très physiques, qui sont bien sûr aussi ouverts aux femmes, mais qui peuvent moins les séduire à première vue", explique Jean-Pierre Waeytens, dirigeant de la fédération sectorielle. "Pourtant, il y a tellement d’autres métiers dans la construction : chef de projet, peintre-décorateur, ou encore gérant de sa propre entreprise de construction." Selon lui les femmes peuvent se révéler être un atout indéniable pour le secteur. "Les femmes sont moins familières du jargon de la construction, elles voient plus loin que la technique pure et ont un plus grand sens du détail", ajoute-t-il en indiquant que le secteur de la construction recherche 20.000 travailleurs par an.