Le secteur de l’Enfance juge les mesures budgétaires prises par la FWB insuffisantes, et compte bien le faire savoir ce vendredi

Les interlocuteurs sociaux du secteur de la Petite Enfance jugent "insuffisantes" les décisions prises par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) dans le cadre du conclave budgétaire en matière de revalorisation des salaires des puéricultrices. Le secteur organisera par ailleurs une action dans le centre de Bruxelles vendredi en fin de matinée, indique lundi la CSC dans un communiqué.

Six millions d’euros supplémentaires ont été dégagés pour entamer l’harmonisation des salaires des puéricultrices lors du récent exercice budgétaire mené en FWB alors qu’il en faudrait, selon le secteur, "16 pour atteindre l’harmonisation totale dans le secteur de l’Enfance, 25 pour aligner les subventions et les salaires des puéricultrices sur un même barème de destination (319.02) pour éviter toute concurrence quel que soit le secteur d’activité et 96 (d’après l’ONE) pour mettre en œuvre la norme de 1,5 ETP pour 7 enfants".

Dans ces conditions, même si ces mesures vont dans le bon sens, reconnaît le secteur, "les puéricultrices, insuffisamment nombreuses, ne pourront plus assurer leur rôle social et éducatif". Le secteur de la Petite Enfance convie son personnel mais aussi les familles et les citoyens à partager "un moment festif, réflexif, revendicatif, combatif" lors de l’évènement organisé par ses soins vendredi dans le centre de Bruxelles à partir de 11 heures.