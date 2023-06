"Le secteur de l’aviation peut aujourd’hui voler avec du fuel ‘vert’", affirme la Brafco

Un argument qui convainc peu le Chef de groupe MR à la Chambre, Benoît Piedboeuf. "On n’arrête pas de taxer en Belgique. Les billets d’avion sont déjà taxés et rapporteront 30 millions d’euros par an", réagit-il. "Il y a aussi des taxes sur les déplacements intra-européens et les petites distances. Et la taxation au niveau européen sur le kérosène va peut-être aboutir. Ce qu’il faudrait plutôt, c’est innover dans les carburants, dans l’hydrogène vert. Bien sûr qu’on ne peut pas accepter l’utilisation des jets privés pour des sauts de puce, mais on ne peut pas non plus interdire aux gens de se rendre dans un autre pays en bateau ou en avion."