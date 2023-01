Le secteur de l’aide à la jeunesse dans la rue pour dénoncer le manque de moyens et de places d’accueil

"Si tu veux aider un enfant, tu ne peux pas", entonnaient les manifestants ce matin. Leurs mots dénoncent l’abandon dans lequel des centaines d’enfants sont laissées aujourd’hui.

"On ne parle pas de 5 ou 10 jeunes pour lesquels il faut trouver des solutions dans les jours à venir. On parle de centaines de jeunes pour lesquels on a aucune solution dans les mois, voire les années à venir", explique Xavier Verstrappen, directeur général de l’asbl L’accueil familial". Il ajoute : "Et ici, les conseillers, directeurs de l’aide à la jeunesse et les juges se retrouvent avec des diagnostics par rapport à des enfants qui sont maltraités, qui subissent des violences graves et qu’on ne sait pas protéger."