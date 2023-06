Le secrétaire régional bruxellois Pascal Smet démissionne, rattrapé par l'affaire du visa accordé au maire de Téhéran

C’est à une conférence de presse inattendue, à son cabinet, que Pascal Smet a convié les journalistes ce dimanche après-midi, à 14h45. Le secrétaire d'Etat régional bruxellois aux Relations internationales, chargé de l’Urbanisme et de Patrimoine, entre autres, et son équipe n’ont pas voulu en dire plus avant l’heure fatidique mais ont invité "vraiment à être présent". Tout au plus apprenait-on que cela faisait suite "à de nouveaux e-mails découverts ce week-end concernant la venue de la délégation iranienne au Brussels Urban Summit".

"J’ai pris la décision seul", celle "de prendre la responsabilité", a expliqué Pascal Smet en annonçant qu’il démissionnait de son poste de secrétaire régional du gouvernement bruxellois.

Toutefois, a expliqué Pascal Smet, "je n’ai pas commis de faute". "Je suis responsable de la faute d’un de mes collaborateurs", a-t-il ajouté. Au cœur du problème, les frais de logement de la délégation iranienne accueillie à Bruxelles dans le cadre du Brussels Urban Summit ainsi que ceux d’un membre d’une délégation russe, puisqu’on a aussi découvert que des représentants de villes russes avaient aussi été invités à ce sommet. Or, il s'agit de représentants de pays sous le coup de sanctions internationales. Il était convenu avec Metropolis, l’organisateur du sommet, a expliqué Pascal Smet, que les frais soient pris en charge par la Région bruxelloise. "On ne peut pas faire ça", a reconnu aujourd’hui Pascal Smet, à propos du fait que son collaborateur a validé cette dépense. "Je trouve personnellement que l’argent belge ou bruxellois ne peut pas être utilisé pour ça", a continué Pascal Smet, assurant que Metropolis allait rembourser à la Région les frais concernant les délégations iranienne et russe.

Par ailleurs, Pascal Smet a assuré qu’il n’avait jamais mis "de pression extraordinaire sur les Affaires étrangères" pour obtenir un visa pour les membres de la délégation iranienne.

Pascal Smet redevient député bruxellois. Prochainement, le groupe socialiste flamand bruxellois et le président de Vooruit proposeront un nom pour reprendre le poste de secrétaire régional bruxellois. Selon Pascal Smet, le nom de la personne qui lui succédera pourrait être nommé d’ici vendredi prochain.