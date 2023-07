Le Secret des Couleurs l’éblouissant Adrien Lucca au BPS22

Quand la science se fait art dans une esthétique lumineuse (sic), on applaudit des deux mains. Ce nouvelle discipline "art – sciences – technologie" (pas l’intitulé le plus glamour, avouons-le) peut en rebuter plus d’un·e. Avec Adrien Lucca au BPS22 on en prend plein les pupilles, parce que son truc c’est la lumière et la couleur. Une question qui intéresse les peintres depuis la nuit des temps. Adrien Lucca y ajoute de l’algorithme, du verre et des LEDs.