"Le secret de la force surhumaine", la BD d’Alison Bechdel qui interroge notre rapport au corps et au sport

Après "Fun Home" et "C’est toi ma maman ?" l’américaine Alison Bechdel publie chez Denoël Graphic sa troisième bande dessinée, "Le secret de la force surhumaine". Dans cette œuvre graphique au fond littéraire très important, elle questionne son rapport au corps depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui.

On découvre non seulement sa construction à elle, mais on découvre aussi la construction du corps au fur et à mesure des XXe et XXIe siècles à partir de 1960. C’est une œuvre à la fois très personnelle et tout à fait sociétale, qui analyse notre rapport au corps et au sport, et c’est en même temps quelque chose de tout à fait universel.

Extrêmement littéraire, rempli de texte et de citations philosophiques, "Le secret de la force surhumaine" est fait pour ceux qui aiment à la fois la bande dessinée et la littérature. C’est presque un essai, mais avec du dessin.