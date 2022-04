Le Secret de la Cité Perdue : à la recherche d'un trésor

C’est à Aaron et Adam Nee qu’on doit cette franche comédie. Après avoir réalisé la comédie policière " Band of robbers ", film dans lequel jouait Adam, le plus jeune des deux frères, ils nous proposent aujourd’hui leur nouveau film au casting quatre étoiles. L’oscarisée Sandra Bullock, le comédien et réalisateur Channing Tatum, Daniel Radcliffe, dans le rôle du grand méchant, la magnifique Da’Vine Joy Randolph sans oublier le toujours excellent Brad Pitt, sous les traits d’un bellâtre baroudeur et possible sauveur de notre héroïne. Partez à l’aventure avec Le Secret de la cité perdue, à découvrir sans attendre et en famille bien sûr !