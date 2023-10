Le secret de l’Union ? Philippe Bormans, le CEO du club répond à la veille de Liverpool : "Chaque personne qui arrive correspond à l’ADN du club"

Depuis 3 ans, quand on croit que l’Union a atteint un sommet, le club bruxellois grimpe encore. En tête du championnat de Belgique, le voilà à l’aube d’un match historique à Liverpool, en Europa League. Philippe Bormans a beau, souvent, se montrer rationnel, il se pince un peu au moment d’embarquer vers l’aéroport John Lennon.

"C’est quand même un rêve qui se réalise. Si on nous avait dit il y a 3 ans qu’on jouerait un match à Anfield, personne ne l’aurait cru. C’est incroyable."

Mais la raison, l’ambition, reviennent vite : "On ne veut pas y aller en touristes, on veut essayer de faire quelque chose, même si le combat semble disproportionné. Alors rêvons encore un peu plus encore… On s’est donné ce droit-là."

Liverpool semble tellement au-dessus, que Jurgen Klopp pourrait être à nouveau tenté de faire tourner, comme il l’avait fait à Linz lors de la première journée. Le CEO de l’Union ne veut pas y prêter trop d’attention : "On verra l’équipe que Liverpool va aligner, mais nous devons simplement jouer notre jeu comme on le fait d’habitude. Comme on l’a fait l’an dernier dans notre beau parcours européen. D’ailleurs, je constate que Braga et l’Union Berlin jouent dans la même poule, mais en ligue des champions maintenant."

Et l’Union avait terminé devant ces deux équipes. De quoi donner confiance aux joueurs ? De quoi s’en servir aussi au moment d’aborder ce voyage impensable. Les joueurs, eux, semblent sereins… "Je dois avouer que les joueurs ne sont concentrés sur ce match, qui est un rêve pour eux, que depuis 3 jours, après le match contre Charleroi. L’expérience de l’an dernier, où l’on jouait déjà tous les 3 jours, nous aide bien justement pour prendre un match après l’autre. Et d’ailleurs, cela montre notre force, on n’a jamais perdu de points à cause de l’Europe."

La force de l’Union, justement, parlons-en. D’où vient cette faculté de rester fort, malgré la perte de joueurs majeurs, malgré les changements d’entraîneur. Quelle est cette recette secrète ? Car l’Union est en tête de notre championnat !

Bormans tempère immédiatement. "Oui mais il faut se calmer, il n’y a que 9 matchs joués. Mais c’est vrai qu’on n’a pas raté notre début de saison et ça c’est encourageant. Cela montre la qualité du noyau, des joueurs qui sont arrivés. Mais aussi la qualité de la structure. Ce n’est pas parce qu’un nouveau coach est arrivé, qu’on a aussi changé pas mal de joueurs qu’il n’y a plus rien derrière. On a notre organisation, notre façon de travailler, une structure et tout le monde s’adapte à cela. Chapeau aussi à Chris O’Loughlin, notre directeur sportif, pour son travail extraordinaire dans le recrutement. Il fait en sorte que les arrivants puissent très vite s’adapter à notre ADN. Qu’ils correspondent à notre manière de faire aussi. Quand quelqu’un arrive chez nous, il sait ce à quoi s’attendre. Il sait déjà ce que représente l’Union et cela accélère l’acclimatation, l’intégration, les automatismes. On n’a pas encore tout à fait le niveau de jeu qu’on voudrait avoir plus tard dans le championnat. Mais ce que l’on montre aujourd’hui, c’est déjà très bien."

L’Union, déjà leader, sera donc encore plus forte d’ici quelques semaines ? Les adversaires sont prévenus…