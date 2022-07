Le "secret beauté" français que les Américaines s'arrachent.

En France, cette tendance est considérée comme dangereuse.

La Biafine n'est pas recommandée pour un usage quotidien.

Certains lui prêtent des qualités photosensibles : il serait dangereux d'exposer sa peau au soleil après son application. De plus, elle contient des parabènes suspectés d'être cancérigènes et de la triéthanolamine, un allergène connu pour avoir un effet dégraissant sur la peau et causer des rougeurs et gerçures en utilisation prolongée.

Certains dermatologues ont aussi répété que cette crème n'est pas un cosmétique mais un médicament voué à une utilisation temporaire. Une tendance qu'il vaut mieux donc éviter.