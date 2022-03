Le Scrabble® fête les 50 ans de sa Fédération belge avec un championnat du monde en Belgique !

Christian Pierre , Liégeois d’origine, a remporté plus de 20 fois les championnats de Belgique et compte également à son palmarès 5 titres mondiaux

Parmi les autres champions, on y retrouve par ailleurs l’animateur vedette du Grand Cactus : Jérôme de Warzée. Le Scrabble®, c’est le début de son amour pour les lettres, qui lui permettra plus tard d’affiner sa plume de chroniqueur et d’humoriste.