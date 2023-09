Le scoutisme a toujours la cote, certaines unités ont même des listes d'attente

La Fédération va prendre des mesures

Ce phénomène de liste d'attente dans les unités scouts n'est toutefois pas généralisé. C'est surtout le cas dans les grandes villes et leurs périphéries comme Bruxelles ou Liège. "Au niveau de la Fédération, on a besoin d'avoir les informations qui, actuellement, n'existent que localement" explique Gilles Beckers, porte-parole de la Fédération Les Scouts. "On cherche à réaliser un cadastre. On a donc contacté chacune de nos unités en leur demandant si elles avaient des listes d'attente, et si oui, de quelle ampleur. L'objectif étant de pouvoir, de là, créer des nouvelles unités, créer des nouveaux groupes au niveau local, rediriger les enfants vers des unités à proximité, dans l'optique que chaque enfant puisse devenir scout."

Notez que la Fédération Les Scouts est la plus importante de Belgique francophone, avec ses 66.000 membres, enfants et animateurs compris.