Le Scan : votre patron peut-il surveiller vos ordinateurs et smartphones professionnels ?

Pas besoin de paniquer donc. Dans des conditions normales, vous surveiller en permanence et n’importe comment, c’est non ! Et d’ailleurs la convention collective de travail n°81 protège tous les employés de cette possible dérive. Ce que précise cette convention, c’est que pour effectuer un contrôle individualisé, il faut des raisons valables. Ça peut être pour assurer la protection ou la sécurité de l’entreprise, pour prévenir des comportements qui sont contraires à la loi. Ou encore parce qu’il y a des éléments qui laissent penser que vous ne respectez pas les règles. Dans tous les cas, votre patron doit suivre deux principes : la transparence et la proportionnalité.