Le Scan : que valent vraiment les probiotiques pour notre santé ?

Vous en avez déjà très probablement consommé. On en trouve sous forme de gélules, en poudre ou encore dans un yaourt qui contient le célèbre bifidus. Les probiotiques sont de plus en plus populaires. La liste des bienfaits de ces micro-organismes sur notre corps serait longue. Alors info ou intox? Pour démarrer notre enquête, nous vous emmenons dans une entreprise où l'on produit chaque année entre dix et vingt tonnes de probiotiques. Ici, la demande est croissante et on va voir finalement ce qu'est un probiotique.