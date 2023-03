Le Scan : que valent les produits contre la chute des cheveux ?

En matière d’études cliniques, en effet, l’entreprise Alline en a bien réalisé sur son produit. Mais dans le secteur, il n’existe aucune obligation. Tout le monde peut alors se vanter d’une efficacité basée sur des avis, des commentaires ou sur une application. Nathalie Trenker dénonce cet état de fait :

"Ce n’est pas très fair-play d’avoir des produits qui sont à côté des nôtres sur le marché et qui prônent la même efficacité sans avoir d’études ou de résultats cliniques qui le prouvent derrière. On aimerait bien que la réglementation soit plus encadrée et qu’on puisse tous se battre à armes égales sur ce marché-là."