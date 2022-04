Le Scan : pourquoi les vendeurs de CBD ne peuvent-ils pas expliquer comment le consommer ?

Tapez "CBD" sur internet et vous allez tout de suite trouver des tas de recettes, à base d’huile de CBD surtout, et des tas de façons de la consommer…

Sauf, étonnamment, sur les sites des vendeurs belges! Là, ce qui ressemble aux mêmes produits sont plutôt présentés comme des huiles essentielles ou des huiles de massage.

Pourquoi ? Eh bien parce que la Belgique est l’un des derniers pays européens à interdire la consommation de CBD comme nourriture.

Autrement dit, en Belgique on peut acheter et vendre du CBD mais on ne peut pas l’avaler. Et ça, ça énerve très fort les vendeurs belges, comme Seth Ghazaryan, manager de Feeling Light : "Ici l’huile de CBD, on la vend en tant qu’huile de massage ou en tant qu’huile à thérapie extérieure, donc sur la surface cutanée."

- Mais ce n’est pas ce qu’en font les clients, la plupart du temps ?

"Pas vraiment. Ils savent très bien en fait le flou qui règne ici en Belgique, qui n’est pas présent, d’ailleurs dans tous les pays voisins. Normalement, ils mettent ça sous la langue, c’est ce qui marche le mieux. D’ailleurs on conseille de regarder un peu sur internet quand ils sont vraiment très curieux à propos de l’utilisation qu’ils veulent en faire."

- Pourquoi vous leur conseillez de regarder sur internet ? Parce que vous, vous ne pouvez pas leur donner de conseils, en fait ?

"Exactement. Cela nous met des bâtons dans les roues pendant la vente, ça c’est sûr."