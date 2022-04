Le Scan : pourquoi les marques de distributeurs coûtent-elles moins cher ?

Depuis pas mal de temps, les supermarchés travaillent surtout avec des entreprises spécialisées dans les MDD. Et Cora a accepté de nous emmener chez l’un de ses fournisseurs. Direction Anvers, chez CoffeeRoots.

Ici le produit c’est le café, et on travaille avec plus de 50 marques différentes, dont beaucoup de MDD. Chaque année, l’entreprise torréfie 1.000 tonnes de café, ce qui représente 150 millions de tasses… Chantal Hoorens est propriétaire de CoffeeRoots : "Nous voici à la machine qui emballe le café dans les capsules Dolce Gusto. Aujourd’hui, nous sommes en train de faire la marque Cora."

- Donc ici c’est Cora, et à côté c’est pour un autre supermarché ?

"Un autre supermarché, en effet."

Vous l’avez bien compris, ici, on produit des cafés d’enseignes belges concurrentes au même endroit mais on nous le promet, chacun a sa propre recette. Et si pour certains ce partenariat est secret, d’autres ne s’en cachent pas.

L’entreprise fabrique une trentaine de produits pour Cora, des produits qui coûtent en moyenne 35% de moins que la marque de référence. Comment expliquer cette différence de prix ? La réponse semble toujours la même. C’est Luc Janssens, porte-parole de Cora et directeur d’un hypermarché qui nous le confirme : "Ce n’est évidemment pas 35% moins bon. La marque de référence est décortiquée en termes de cahier des charges. Nous soumettons ce cahier des charges au fournisseur avec qui on souhaite travailler. A lui de reproduire un produit qui est équivalent et qui ressemble en tous points à la marque de référence. Aujourd’hui, le consommateur recherche avant tout un produit de très haute qualité et il en profite. Grâce à l’évacuation des coûts de marketing, de publicité, et autres… il parvient à trouver son produit 35% moins cher chez nous."

Reste que beaucoup de consommateurs continuent de vouloir ou de devoir privilégier le prix à la qualité. C’est pour ça que les enseignes proposent souvent plusieurs gammes de MDD, dont les premiers prix.