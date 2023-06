Une méthode qui illustre en fait un changement plus profond, celui de la disparition progressive des logements dits individuels dans le réseau d'accueil au profit des grands centres collectifs. De 54 % en 2007, la part des logements individuels est descendue à à peine plus de 15 % aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi basse, et ce malgré l'augmentation du nombre total de places. Autrement dit, les plus petites structures, comme par exemple quelques logements mis à disposition par un CPAS, sont progressivement abandonnées pour concentrer les demandeurs d'asile dans des structures plus grandes, quitte à faire face à des blocages, comme on le voit dans ce dossier. Et alors que le village de conteneurs promis n'est toujours pas là, on estime qu'environ 2000 personnes sont encore à la rue, en attente d'une place à laquelle ils ont pourtant légalement droit.