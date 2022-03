Le Scan : OnlyFans mène-t-il à la prostitution ?

OnlyFans peut donc déboucher sur de la prostitution, même si ce n’est pas le principe de base. Mais le site permet aussi d’effectuer le chemin inverse : avoir des rapports virtuels et non plus dans la vraie vie. Cela concerne la prostitution bien sûr, mais aussi la pornographie. Notre deuxième témoin en parle, elle s’exprime, elle, à visage découvert.

Lina a été actrice porno pendant deux ans. Elle a décidé de quitter ce milieu. Progressivement elle a basculé sur OnlyFans et d’autres sites similaires, qui lui assurent désormais un salaire décent :

"OnlyFans me rapporte entre 1.000 et 2.000 dollars par mois. Ca change à chaque fois. Il faut un peu évaluer combien ce sera, c’est toujours une surprise, ce qui me convient en soi. Mais je suis aussi présente sur d’autres sites web où je gagne de l’argent donc au final c’est toujours un joli montant."

Sur sa page, Lina a une bonne centaine de fans qui payent pour avoir accès à ses photos et vidéos. Des clients avec lesquels il faut entretenir un lien. Tout cela c’est du travail bien sûr, mais globalement elle s’y retrouve et ne compte pas arrêter de sitôt :

"Je ne sais vraiment pas combien de temps je veux continuer à le faire. C’est vraiment passionnant. Cela fait deux ans que je suis sur OnlyFans et c’est comme si cela avait commencé hier. Ca se passe tout naturellement donc je ne sais pas quand je voudrais arrêter."

OnlyFans prend 20% sur les abonnements payés aux utilisatrices et utilisateurs qui vendent aussi des photos et vidéos exclusives à ceux qui le demandent. Mais sur ces transactions-là, OnlyFans ne ponctionne pas d’argent.

L’année dernière, OnlyFans avait annoncé l’interdiction des contenus sexuels sur son site, suscitant des inquiétudes auprès de ceux qui en vivent. Mais finalement, ses dirigeants sont revenus sur leur décision. Nous avons contacté OnlyFans pour obtenir une interview, mais son service presse n’a jamais répondu à nos demandes.