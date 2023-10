Le Scan : les œufs blancs sont-ils vraiment plus "durables" que les œufs bruns ?

"Le principal avantage des poules blanches, c’est qu’elles vont manger moins. On estime que cela s’élève à une petite dizaine de pour cent en moins. Tandis que pour la ponte, on aura deux ou trois pour cent d’œufs en plus. Et elles vont faire durer ça pendant environ 90 semaines, tandis que les poules brunes, on va les garder jusqu’à 75, maximum 80 semaines." résume Justine D’Halluin. "L’œuf derrière aura coûté moins cher, parce qu’il aura nécessité moins de matières premières, donc c’est forcément plus rentable. On peut dire que c’est la Formule Un de la poule pondeuse."