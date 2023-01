Le Scan : les somnifères sans ordonnance sont-ils efficaces et sans danger ?

Le Scan se penche aujourd'hui sur votre table de chevet. Dessus, il y a peut-être une de ces boîtes de somnifères, celles que l'on trouve en vente libre. Les publicités à leur sujet se multiplient pour le moment et elles promettent sommeil de qualité, endormissement rapide et plaisir de dormir. Mais qu'en est-il vraiment ? Nous avons voulu savoir s'ils étaient réellement efficaces et s'ils présentaient un éventuel danger.