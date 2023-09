Le Scan : les produits qui promettent de prolonger votre bronzage

"On a tous sur la peau ce qu’on appelle une couche hydrolipidique. Et cette couche, elle va protéger de la déshydratation, des irritations, mais aussi, par exemple des bactéries et des virus." commence-t-elle par expliquer. Et de poursuivre : "Dans les gels douche, il y a des agents tensioactifs qui vont nettoyer les impuretés, les saletés, les graisses. Mais malheureusement, parfois, ces agents peuvent porter atteinte à cette couche hydrolipidique. Et c’est le cas de quatre des quinze gels douche qu’on a analysés qui promettaient pourtant d’être des gels douche hydratants et nourrissants."