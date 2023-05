"En fait, une dent est composée d’émail et de dentine.", précise-t-il. "Et les trois quarts de ces produits disent qu’ils agissent sur l’émail. Mais pour un vrai blanchiment, on n’agit pas sur l’émail, mais on agit sur la dentine. Et pour agir sur la dentine, on a besoin d’avoir ce produit qui agit déjà pendant un certain laps de temps, avec une certaine concentration pour pouvoir traverser l’émail pour arriver jusqu’à la dentine. Et en fait, on se rend compte que le seul produit à une certaine concentration qui agit à ce niveau-là, c’est le peroxyde d’hydrogène."