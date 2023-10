Le Scan : les pailles en carton et en bambou ne sont pas meilleures pour la planète, ni pour notre santé

Depuis début 2022, vous ne pouvez plus acheter de paille en plastique, c’est interdit, comme c'est le cas pour plusieurs autres produits à usage unique. L’objectif est de protéger l’environnement. Depuis, lorsque vous achetez une boisson, vous vous retrouvez souvent avec une paille en carton. Pour chez vous, on vous vend en commerce des pailles en silicone, en bambou, en verre ou encore en inox. Ces pailles sont-elles meilleures pour vous et pour la planète ?

L’université d’Anvers vient d’analyser la composition de 39 marques de pailles que l’on peut trouver sur le marché belge.

Et les résultats sont étonnants : "Nous avons trouvé des PFAS, donc des substances poly-perfluoroalkyliques, un groupe de produits chimiques synthétiques qui sont vraiment stables chimiquement et qui sont utilisés pour rendre les matériaux hydrofuges. Nous avons trouvé ces PFAS dans presque toutes les pailles en bambou et en papier, contre environ 50% à 60% dans les pailles en verre et en plastique. Ces substances étaient absentes dans les pailles en métal", explique Thimo Groffen, chercheur à l’université d’Anvers.

Les PFAS restent dans l'environnement pendant longtemps

Cela voudrait donc dire que les pailles en papier et en bambou sont moins écologiques que les pailles en plastique ? "Les produits chimiques contenus dans ces pailles ne sont pas éco-friendly", ajoute Thimo Groffen, "Une fois que ces pailles sont jetées dans la nature, les produits sont relâchés et se retrouvent dans l’environnement et ils peuvent y rester très longtemps."

Et qu’en est-il de notre santé ? Nous avons posé la question à Carl Berthot, expert au SPF Santé Publique : "Les expositions à ces produits sont minimes et les valeurs que l’on retrouve actuellement sont de l’ordre de quelques nanogrammes, et donc extrêmement faible."

Selon les études, le seuil de sécurité pour que la santé de l’homme ne soit pas en danger grave et immédiat est fixé 4,4 nanogrammes de PFAS par kg par semaine. Pour un homme de 70 kg, cela équivaut à 308 nanogrammes par semaine. Une paille contenant 4 nanogrammes, il faudrait donc que les PFAS de 77 pailles migrent chez l’être humain pour que ça devienne dangereux.

Conclusion, cette contamination n’est pas considérée comme un problème de santé publique : "On va éviter toute contamination possible", explique Carl Berthot, "C’est tout de même un problème environnemental, il y a des discussions européennes sur une interdiction, en 2025, de l’ensemble des produits PFAS dans la fabrication de tous les objets."

L’étude belge prouve que seules les pailles en métal ne contiennent pas de substances chimiques, les autres sont dangereuses pour l’environnement.

D’autres alternatives arrivent sur le marché, des pailles comestibles en pâte ou en biscuit, mais celles-ci représentent un coût supérieur aux autres.