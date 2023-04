Le Scan : les packs promotionnels 1+1 gratuit pour l’alimentation sont-ils néfastes pour les agriculteurs ?

"Ces promotions ont un impact sur nous." affirme Patrick Siraux, "Parce que quand vous voyez les grandes surfaces qui font une promotion à un plus un gratuit, ils vendent quasi à perte. Donc ça retombe sur le producteur. Quand on voit dans toutes les grandes surfaces, que ce soit le porc ou les légumes, dans tout, on vend le moins cher possible. Mais qui est le dindon de la farce ? C’est toujours le producteur, qui récolte les miettes. Quand les grandes surfaces font une promotion, un plus un gratuit ou un plus deux gratuits, on le sent tout de suite : les prix cette semaine-là baissent auprès des fournisseurs."