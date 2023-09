Le Scan : les gobelets réutilisables, obligatoires dans les événements en Wallonie, sont-ils vraiment plus écologiques ?

Néanmoins, les gobelets réutilisables compensent cette empreinte grâce à d’autres critères : le nombre de réutilisations, le recyclage, l’énergie utilisée pour le nettoyage, le matériau utilisé. Des critères qui varient en fonction du pays ou de la région où l’on se trouve.

"En Belgique, en Wallonie", continue le patron de Tapio, "le marché est relativement conscientisé." Les utilisateurs savent qu’ils doivent ramener leur gobelet, notamment grâce au système de caution, un enjeu pour les organisateurs d’événements.

"On ne jette pas ses déchets par terre donc on peut espérer un bon taux de récupération." Et donc de réutilisation. Et plus le gobelet est réutilisé, moins son impact sur l’environnement est grand. L'empreinte carbone de la fabrication du gobelet est en effet compensée par une utilisation plus longue. Une étude du programme environnemental des Nations-Unies parle d’un impact positif à partir de 10 à… 670 réutilisations. La fourchette est large. Elle dépend aussi d’autres critères.