Le Scan : les frites de légumes, plus saines que les frites de pommes de terre ?

"Ça va être un discours pour souligner à quel point ces légumes à la base, en effet, sont des légumes sains, beaux, propres et en plus presque locaux. Ça répond vraiment aux préoccupations des consommateurs aujourd’hui. On a envie de se nourrir mieux parce que si on se nourrit mieux, on sera en meilleure santé, on sera plein d’énergie et donc on va choisir de s’orienter vers des choses saines. Je ne crois pas que c’est que le consommateur ne va pas chercher plus loin, mais il va se dire 'Ben tiens, je me retrouve à choisir entre des frites grasses de pommes de terre et des frites de légumes.' Et donc intuitivement les frites de légumes vont apparaître plus adéquates, meilleures, même si ce n’est pas forcément le cas."