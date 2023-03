Le Scan : les compteurs électriques intelligents, c’est avantageux ?

L’autre calcul, c’est le tarif proportionnel. On l’appelle comme ça parce qu’il se base sur ce que vous avez effectivement prélevé sur le réseau. Mais pour en profiter, il faut un compteur intelligent. Et la différence entre les deux calculs, on l’a vu, dépend surtout de votre autoconsommation. Si vous consommez bien l’énergie que vous produisez vous-même, alors le tarif proportionnel devient plus avantageux.