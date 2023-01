Le Scan : les bougies parfumées sont-elles sans danger pour la santé ?

"Ce sont les bougies les plus naturelles possibles. Les fragrances sont sans substances nocives, sans CMR. Donc ça veut dire que ce sont toutes les substances qui peuvent provoquer des cancers, mais aussi des problèmes de stérilité. Et les bougies fabriquées ici sont sans phtalates. On proscrit aussi la paraffine, qui est une cire qui vient de la pétrochimie et qui émet des émanations toxiques en brûlant. Et ici on utilise de la cire de soja qui est la plus courante, et qui existe chez pas mal de fabricants."