Le Scan : les boissons sans alcool, est-ce vraiment du 0% ?

En Belgique, nous n’avons trouvé qu'une loi qui stipule que pour les bières, quand il y a moins de 0,5% d’alcool, les marques ont le droit d’utiliser l’appellation "sans alcool".

Jean-Philippe Ducart de Test Achats y voit un sérieux problème : "Le problème c’est qu’en dessous de 0,5%, on n’est pas nécessairement obligé de stipuler la quantité d’alcool résiduel. Pour le consommateur qui veut vraiment savoir quelle est la quantité d’alcool, il est pratiquement impossible de le savoir. Donc il y a là un problème et nous estimons qu’en termes de transparence, ça devrait être tout le temps stipulé sur l’étiquette."

Nous sommes également retournés à la distillerie pour poser la question :

- Vous n’avez pas l’impression de duper les consommateurs ?

"Non, parce que 0,2% d’alcool ça ne représente quasiment rien. Il y a une infime part d’alcool dans le produit, mais qui permet de garder toute sa complexité à la dégustation."

Cependant, boire des boissons non alcoolisées alors qu’elles contiennent un peu d’alcool n’est pas sans danger.

Salvatore Campanella est toxicologue à l’ULB/CHU de Brugmann et nous relate les enjeux pour la santé : "Cela va quand même avoir un impact dans le cerveau dans le sens où ça va stimuler des régions, car l’alcool relâche certaines substances qui vont notamment faire en sorte qu’on va se sentir désinhibé, on va se sentir joyeux, etc. Ca crée en mémoire des associations, du style je bois/je me sens mieux. Et donc ça peut être pernicieux si on ne sait pas qu’il y a une faible dose d’alcool, qui peut amener alors à une consommation plus importante, dans notamment des circonstances de vie difficiles."

Attention aussi au taux de sucre dans les boissons sans alcool, parce que certaines marques compensent cette absence d’alcool avec des taux de sucre très élevés.