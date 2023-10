Le Scan : le ticket de caisse électronique est-il vraiment plus écologique que le ticket de caisse papier ?

Le problème, c’est qu’en réalité, un ticket de caisse numérique consomme plus de CO2 et il a plus d’impact sur l’environnement qu’un ticket de caisse classique. Jonas Moerman, un expert d’écoconso que nous avons consulté, nous explique pourquoi :

"Il y a un indicateur qui peut être utilisé, c’est celui de l’empreinte carbone, donc les émissions de CO2. Le ticket papier, c’est à peu près deux grammes de CO2 par ticket. Et ça, c’est dû au fait qu’il faut le fabriquer à partir de fibres et donc on peut dire pour chaque tonne de papier, combien de CO2 on a dû utiliser à cause de l’énergie, à cause également des matières. Et pour le ticket électronique, c’est plutôt cinq grammes !", détaille-t-il. "Donc le ticket électronique va avoir un impact plus important. Et ça, c’est surtout dû au fait que derrière la communication électronique, il y a des appareils, à la fois comme terminaux avec des écrans qu’on va utiliser, mais également des data centers qui vont contenir ces données et qui consomment énormément d’énergie."

Nous lui demandons alors si c’est le même bilan carbone pour un ticket envoyé via une application.

"Oui, exactement." répond-il sans hésiter. "Parce qu’une application, c’est aussi un usage numérique. On a besoin d’un terminal pour l’utiliser. Les données sont stockées sur des serveurs. Et en fait, il faut vraiment avoir en tête que l’impact principal de ces communications est dû aux appareils utilisés."