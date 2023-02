Le Scan : le phénomène de la "réduflation", ou réduire les quantités plutôt que les prix

"Alors c’est parfaitement légal parce que les fabricants sont tout à fait libres de déterminer le packaging de leur produit, la quantité qu’il y a dans les emballages, mais aussi le prix de vente de leurs produits. Et les distributeurs également peuvent fixer librement leur prix de vente. Ça, c’est un grand principe de la liberté commerciale." confirme-t-il, "Mais il y a un autre grand principe, qui est celui qu’on ne peut pas tromper le consommateur. Donc, quand on indique qu’il y a par exemple 125 grammes dans un paquet de chips, eh bien il doit vraiment y avoir 125 grammes. Ça, c’est un premier élément. Et puis le prix du paquet de chips doit aussi refléter le prix à l’unité multiplié par la quantité contenue."