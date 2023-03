Le Scan : le cuir végane, ça existe vraiment ?

"Il n’y a pas besoin d’être un grand expert en sciences des matériaux," dit-elle d’emblée. "On voit tout de suite que c’est du plastique. Pour faire simple, c’est vraiment une matière de synthèse. On le voit, ça n’a pas l’apparence d’un vrai cuir animal. Ça donne quand même une option qui reste satisfaisante pour le consommateur. Mais on est bien loin de la résistance des performances d’un vrai cuir issu des filières animales traditionnelles. Le cuir végane, neuf fois sur dix, quasiment nonante-neuf fois sur cent, c’est une matière plastique artificielle et même pétrosourcée, donc issue du pétrole. C’est souvent du polyuréthane. On a des exemples aussi de PVC."