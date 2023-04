Le Scan : la taxe sur les vols de moins de 500 kilomètres est-elle efficace ?

Même avec les chiffres, difficile de faire le lien entre ceux-ci et la mise en place de la taxe dans un contexte de reprise après la crise sanitaire. Mais "quand bien même dix euros auraient fait la différence, ce qui n’est pas le cas mon sens, cela aurait eu un impact limité sur le climat", réagit Frédéric Dobruszkes, professeur et chercheur à l’ULB spécialisé en géographie des transports.

Les vols de moins de 500 km ne représentent pour la Belgique que 3% de l’impact climatique de l’aviation passagers

"Plus un avion est lourd et plus il vole loin et plus il consomme du carburant et plus il émet des gaz à effets de serre. Et donc, si vous regardez l’ensemble des vols au départ de la Belgique, les vols de plus de 4000 km, même s’ils sont peu nombreux, représentent à eux seuls 40% de la contribution de l’aviation passagers belges au changement climatique."

Agir là où ça ne sert pas à grand-chose

C’est donc là qu’il faudrait agir pour le chercheur. "Mais, c’est aussi là qu’il n’y a pas d’alternative puisqu’il n’y a pas de trains à grande vitesse ou autre. Donc, il y a sans doute un dilemme pour les autorités publiques qui peuvent agir là où ça ne sert pas à grand-chose et ne veulent pas ou ne peuvent pas agir là où il faudrait vraiment prendre des mesures."

Pour le ministre de la Mobilité, c’est au contraire un premier pas, "une graine qui est plantée pour ensuite avancer dans cette direction", réagit Georges Gilkinet tout en admettant que la mesure est perfectible. "C’est quelque chose qui se fera de manière progressive. On ne peut pas, après seulement un an, dire qu’on est au bout de l’objectif, que tout fonctionne et que tout est parfait."