"Sous la peau, il y a des nerfs, des muscles et surtout des artères. Quand on injecte à l’aiguille, on peut se retrouver dans cette artère et c’est très important de l’éviter parce que si on est dans l’artère, on peut la boucher et une fois qu’elle est bouchée, la peau n’est plus irriguée et on peut avoir une nécrose, c’est-à-dire une mort de la partie de la peau qui ne serait plus vascularisée, prévient-elle. C’est rare, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, c’est vraiment un gros problème. Si c’est pris à temps, c’est réversible. Le problème, c’est que quand ce n’est pas reconnu, pas diagnostiqué, là, une fois 24 heures passées, c’est irréversible."