Mais alors, pourquoi avoir choisi cette date de durabilité minimale ? Est-ce qu’il ne faudrait pas la retarder dans ce cas, puisqu’on constate que le produit est toujours bon ?

"Un produit fermenté tel qu’Actimel devient un peu plus acide avec le temps et donc on met une date qui correspond à ce que la moyenne des consommateurs apprécie en termes de goût," répond Nathalie Guillaume, "et aussi parce que l’évolution de certains nutriments dans le produit peut différer de celle des autres."