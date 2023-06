Le Scan : des transports en commun accessibles et gratuits pour les moins de 25 ans, la Wallonie a-t-elle tenu ses promesses ?

Reste donc notre indicateur du taux d’accessibilité qui est à 60%, inchangé depuis 2019. Comment cela est-il possible si l’offre de bus augmente ? Pour Julien Charlier, chargé de recherche sur les questions d’aménagement du territoire à l’Iweps, c’est parce que les Wallons vont s’installer, et bien souvent construire en pleine nature. Il n’y a donc pas d’aménagement, d’arrêts de transport en commun et c’est la voiture qui est priorisée.

La dispersion des nouvelles constructions sur le territoire limite les effets positifs de la nouvelle offre

"Quand bien même l’offre en transport en commun s’améliore et que les territoires couverts sont plus nombreux", explique-t-il, "la dispersion des nouvelles constructions sur le territoire en dehors de lieux accessibles en transports en commun, limite les effets positifs de la nouvelle offre de par le fait de rendre toujours plus d’habitants potentiellement dépendants de la voiture (potentiellement car ils pourraient utiliser une alternative à la voiture, se débrouiller sans voiture, avec un vélo/micromobilité par exemple mais cela est peu fréquent en zone peu dense)."

Au-delà de la question de mobilité et d’offre, c’est donc une question d’aménagement du territoire qui se pose selon le chercheur. "La dispersion des activités sur le territoire rend plus compliquée la mise en place d’une offre en transports collectifs performante et efficace économiquement et environnementalement." D’où la volonté d’installer “les nouveaux logements dans les centres”, comme l’expliquait le ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, le 7 avril 2023 sur nos antennes. C’est le plan STOP Béton prévu pour 2050.

Un mobiscore wallon ?

Une des solutions est peut-être à aller chercher en Flandre : le mobiscore. Il permet de donner une note sur 10 à une adresse. Un peu comme un bulletin mais dont la cote serait donnée sur base de la proximité entre sa maison et les commerces, les arrêts de bus ou de train ou encore les écoles.