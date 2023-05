Le Scan : des entreprises ont-elles abusé de l’inflation pour gonfler leurs bénéfices ?

Une étude sur les 100 plus grosses sociétés européennes, mis à part les secteurs de l’énergie et de la finance, a effectivement montré que leurs marges bénéficiaires, loin de baisser pendant l’inflation comme on aurait pu s’y attendre, ont plutôt augmenté de 25%.

Nous avons estimé que la hausse des marges bénéficiaires des entreprises avait joué un rôle.

Une course au profit qui donc non seulement se sert de l’inflation, mais encore pire l’alimente et la fait durer. Comme l’a d’ailleurs souligné la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, lors d’une conférence de presse.