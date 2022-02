Le Scan : bouteille en plastique ou bouteille en verre, laquelle est la plus verte ?

Pour beaucoup, acheter ses boissons dans des bouteilles en verre plutôt que des bouteilles en plastique permettrait d’avoir un impact écologique moindre sur l’environnement. Le verre, a priori, serait plus facilement recyclable et réutilisable et polluerait moins.

La réalité est cependant bien plus nuancée qu’il n’y paraît. Le SCAN a décidé de tirer les choses au clair à ce sujet en se penchant sur le coût environnemental des deux contenants avec chiffres à l’appui. Et souvent, le consommateur ne pense pas à mettre le poids des bouteilles en verre ni leur coût de nettoyage dans la balance de son choix.