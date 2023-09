Le Scan : acheter maintenant, payer plus tard, le bon plan mais pour qui ?

"Il y a plusieurs études qui sont sorties, notamment au Royaume-Uni, où on indique que c’est surtout des personnes vulnérables financièrement qui recourent à cette solution de paiement, explique-t-elle. Des plus jeunes aussi, qui ne sont pas toujours au courant des tenants et aboutissants, et qui ne lisent pas toutes les conditions générales. Et donc on peut se retrouver très vite avec des frais de retard assez conséquents."

- Ce pull que nous avons acheté 19€99, si au bout de 30 jours nous ne l’avons pas payé, il va nous coûter combien ? lui demande-t-on ensuite.

"Le premier rappel est gratuit, puis vous avez un deuxième et un troisième rappel payant et donc au bout d’un mois, vous payez 10 € en plus. Puis si vous n’avez toujours pas payé, ça passe à une agence de recouvrement et cette agence de recouvrement peut vous facturer des frais supplémentaires et donc au final, votre pull que vous avez payé 19,99€, il va passer à 35,37€", précise-t-elle.