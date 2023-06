Le Scaf au menu de la Belgique au Salon du Bourget

Et la Belgique voudrait les rejoindre. Le Scaf pourrait être le successeur, chez nous, de l’avion F35.

Vendredi le gouvernement a demandé à être observateur du programme SCAF, une sorte de statut préliminaire, pour discuter avec les 3 grands pays avant d’éventuellement intégrer le programme à part entière.

Mais, car il y a un mais… tout le monde ne veut pas de la Belgique. Dassault en particulier, l’entreprise française qui est à la barre du projet. Son patron Eric Trappier n’a toujours pas digéré que la Belgique choisisse le F35 (américain) comme avion de chasse à la place de son Rafale.

La Ministre de la Défense belge va devoir convaincre. Au final ce sont les gouvernements allemand, espagnol et français qui décident.

Ludivine Dedonder les rencontrera donc au Bourget. ET plus tôt la Belgique parvient à intégrer le programme de développement, plus il devrait y avoir des retombées économiques pour l’industrie belge, alors que le F35 a été acheté "clé sur porte" aux Etats-Unis, avec peu d’implication et de contrat pour les entreprises chez nous.