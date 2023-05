Le saxophoniste Michel Mainil retrace la riche carrière du trompettiste Richard Rousselet

Quand un musicien belge retrace le parcours d’un autre musicien belge cela donne "La passion des notes bleues". Saxophoniste et clarinettiste fort actif sur la scène belge, Michel Mainil y retrace la riche carrière du trompettiste Richard Rousselet.

Après "José Bedeur, Memories Of You" en 2021, Michel Mainil consacre son nouvel ouvrage à Richard Rousselet. Autodidacte, ce passionné va croiser sur les scènes et dans les studios d’enregistrements, de sérieuses pointures du jazz belges : Jacques Pelzer, Michel Herr, Charles Loos, Jeanfrançois Prins, Michel Herr, Fabrice Alleman, Jean-Louis Rassinfosse, Bruno Castellucci, Marc Moulin avec le groupe Placebo.