Le saxophoniste Ike Quebec nous quittait il y a 60 ans

Le son d’Ike était assez reconnaissable. Du swing des années 1940 et 1950 il était aussi connu pour son son, grave et sensuel. Il travailla en tant que sideman avec Benny Carter, Kenny Clarke, Roy Eldridge, Cab Calloway et amena, via Blue Note, Thelonious Monk et Bud Powell au label de la note bleue. Confronté à des problèmes de drogues, Ike Quebec fera une pause dans sa carrière pendant la majeure partie des années 1950 pour revenir avec succès dans les années 1960.

Parmi les albums du saxophoniste, "Blue And Sentimental", enregistré en 1961. la section rythmique est composée de Grant Green à la guitare, Paul Chambers à la contrebasse, Philly Joe Jones à la batterie. Pour cet album, Ike Quebec joue à la fois du saxophone ténor mais est également présent en tant que pianiste.