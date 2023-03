Le jazzman américain Wayne Shorter, saxophoniste considéré comme l'un des plus grands compositeurs de jazz des États-Unis, est décédé ce jeudi à Los Angeles à l'âge de 89 ans.

Son agente Alisse Kingsley l'a confirmé à l'AFP dans un message écrit, mais sans dévoiler la cause du décès de ce musicien né en 1933 à Newark, près de New York, et dont l'influence sur le jazz a duré plus d'un demi-siècle.