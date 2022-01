Le saxophoniste Angelo Gregorio fait revivre une soirée des années folles

À l’occasion de la Journée de commémoration de l’Holocauste, l’orchestre de jazz de l’Institut culturel italien de Bruxelles présente un concert qui est un voyage à travers la vie des musiciens de jazz juifs.

Trombone, guitare, contrebasse, batterie, saxophone, violon, piano… Les gens se mettent à bouger. L’ambiance est chaleureuse et pleine d’optimisme. La musique est transportante et légère… La vie est belle. Ce sont les années folles, le jazz venu des Etats-Unis connaît un succès fou dans les nuits parisiennes, berlinoises, romaines.

L’orchestre de l’Institut culturel italien est emmené par le saxophoniste Angelo Gregorio pour faire revivre une soirée des années folles. Accompagnés par de jeunes musiciens talentueux et formés au Conservatoire de Bruxelles, les artistes s’amusent et dialoguent. Il y a une énergie débordante qui circule.

Tous ces standards iconiques de musique de vie ont été joués par le passé par un orchestre que les nazis ont recréé dans le camp ghetto de Theresienstadt, un camp de propagande qui était aussi l’antichambre de la "Solution finale". Les grands noms de la culture juive hongroise, allemande, polonaise y étaient regroupés et formaient "les ghettos swingers".

Angelo Gregorio a fait ses recherches pour retrouver les morceaux joués par ces musiciens à qui on promettait la liberté en échange de leur performance musicale. Le lendemain, la moitié était envoyée dans les chambres à gaz…

Ce concert c’est aussi faire face à un choc : face à cette musique enivrante, il y a l’extermination. Angelo Gregorio est certain que la musique rejouée est une mémoire éveillée et revigorée. Les nazis avaient rayé cette mélodie considérée comme "dégénérée" pour pouvoir l’instrumentaliser et endormir le monde face au projet de la "Solution finale". Mais ce concert veut aussi transmettre un message fort : celui du pouvoir de la musique.