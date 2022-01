Le saviez-vous ? Votre poêle anti adhésive est le fruit du hasard

Dans nos cuisines… et ailleurs

Il faudra attendre les années 50 pour voir apparaître le téflon dans les cuisines américaines, sur les ustensiles de cuisine.

En Europe, le PTFE débarque en 1956, grâce à un ingénieur français, Marc Grégoire. C'est lui qui a l'idée de percer des poêles de milliers de petits trous afin d'y faire adhérer du téflon. Il vient de créer la marque Tefal, contraction des mots téflon et aluminium.

Le téflon sera de plus en plus utilisé dans tous les systèmes mécaniques, quand on veut par exemple diminuer le frottement entre deux pièces. Il est donc présent dans beaucoup d’autres domaines. L’industrie automobile l’utilise pour protéger les carrosseries des agressions chimiques et de la corrosion. Il diminue aussi les effets néfastes des rayons du soleil sur la peinture.

Plus original, on retrouve aussi le téflon sur le toit de certains monuments comme le Centre Pompidou Metz, en France.

Un matériau contesté

Mais le téflon est décrié. En 1998, un avocat, Robert Bilott, s’attaque au fabricant Du Pont de Nemours.

Un agriculteur a vu son bétail décimé après avoir bu l’eau potable distribuée près d’une usine Du Pont. La firme aurait déversé des quantités énormes de PFOA, une molécule qui entre dans la composition du Téflon.

Conséquence : une contamination gigantesque des habitants par une molécule qui pourrait avoir des effets sur le foie, la thyroïde ou encore le système immunitaire.